في عيد ميلاده.. محمد فؤاد ينشر "بوسترات" ألبوماته الغنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 20 ديسمبر، نشر الفنان محمد فؤاد، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صور ألبوماته مجمعة في إطار واحد.

وذكر فؤاد جمهوره بالألبومات الغنائية التي قدمها على مدار مشواره الفني، ومنها "كامننا، خفة دمه، كبر الغرام، في السكة، شاريني، حبيبي يا".

وحرصت شبكة قناة "الحياة" على تهنئته، ونشرت صورته عبر صفحتها الرسمية على نفس الموقع، وصاحبها التعليق التالي "في عيد ميلاد المغني والفنان محمد فؤاد ابن البلد الأصيل.. اللي اشتهر بصوت مصر وأمتعنا بفنه وأغانيه.. كل سنة وانت طيب.. ودايمًا مقدملنا كل جديد".

يذكر أن محمد فؤاد يعرض له حاليا مسلسل "الضاهر" على شاشة قناة "الحياة" وهو من تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج الراحل ياسر زايد، وبطولة حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف، إنجي شرف، رغدة، مادلين طبر، أحمد منير، أميرة هاني وسميرة محسن، علاء زينهم، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، صبري عبدالمنعم، دارين حداد.