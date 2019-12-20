تراند اليوم : لن تصدق.. أحلام تكشف مهنتها قبل احتراف الغناء



كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن مهنتها قبل احترافها الغناء.



وقالت أحلام في جلسة أسئلة وأجوبة سريعة معها، على هامش مشاركتها في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس"، إلى أنه بعد وفاة والدها، كانت تدرس في الصباح وتعمل في التدريس بعد الظهر، لافتة إلى أنها عملت في الكثير من المهن حتى تستطيع تحمل نفقة أشقائها بعد رحيل والدهم.

وقالت: "بعد وفاة أبي أنا وأخواتي تولينا رعاية إخواني، فكنت أدرس في الصباح وأعمل بالتدريس بالعصر، واشتغلت 10 صنائع".

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وأكدت الفنانة الإماراتية أن الهاتف المحمول لم يكن متواجدا في منزل عائلتها، بينما كان والدها يحمل هاتفه في حقيبة كبيرة، تقفل وتفتح لاستخدامه.

وعن أكثر صديقة تتواصل معها عبر الهاتف الذكي، قالت أحلام إنها الإعلامية الكويتية، فجر السعيد.

كما أفصحت أنها كثيرا ما حطمت هواتفها الذكية، نتيجة انفعالها من بعض المكالمات التي تردها.