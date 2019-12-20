تراند اليوم : لأول مرة.. فجر السعيد تكشف تفاصيل تسمم دمها ودخولها في غيبوبة

لأول مرة، كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تفاصيل مرضها الذي عانت منه خلال الفترة الماضية، وإضطرت للسفر إلى فرنسا لتلقي العلاج.

وقالت السعيد في مقابلة تلفزيونية لها ضمن برنامج "ليالي الكويت"، إن خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية في المعدة بهدف التنحيف ولكن حصل تسريب في الأمعاء وتسمم في الدم ودخلت في غيبوبة، ومن حسن حظها ان المساعد نايف شاهر كان معها، واكتشف أنها في غيبوبة وليست نائمة.

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وأضافت ان المساعد انتبه إلى أنه ليس من عادتها النوم بهذا القدر، فقام بصفعها للتأكد ما إذا كانت صاحية ولكنه لم يحصل على أي تجاوب من قبلها، ونده العاملين في المستشفى وتبين أن ضغطها مات.