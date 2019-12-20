شاهد.. أمير كرارة من أمام الكعبة: الحمد لله

أدى النجم أمير كرارة مناسك العمرة وذلك عقب وصوله إلى المملكة العربية السعودية، من أجل حضور حفل مدل بيست، والذي يعد الأضخم في المملكة والشرق الأوسط. ووجه كرارة رسالة إلى فنان دياب قائلًا: أخويا وحبيبي محمد دياب، أفتكرتك في الحرم، بدعيلك ربنا يكرمك ويرزقك ويصلحلك حالك يخليلك مرتاك وعيالك. ورد عليه دياب قائلًا: ربنا يجبر بخاطرك ويراضيك ويسعدك ويكتبلك الخير والنجاح دايمًا يا أطيب قلب في الدنيا بحبك يا أبو سليم. يشار إلى أن النجم أمير كرارة يشارك في بطولة مسلسل الإختيار والقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل، وهو منتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، إسلام جمال، أحمد صلاح حسني، آسر ياسين. Advertisements تدور أحداث المسلسل حول الشهيد الراحل أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، كما يتناول جوانب إجتماعية وإنسانية من حياة المنسي.

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