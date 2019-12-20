فيديو.. داني الفيش يغني حلو المكان لتامر حسني

نشر النجم تامر حسني، فيديو برفقة اللاعب الشهير داني الفيش وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وبادل اللاعب داني الفيش وتامر حسني الغناء باغنية حلم المكان، وحاز الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين. Advertisements وأغنية "حلم المكان" من كلمات أحمد المالكي ،وألحان محمد يحيي، وتوزيع موسيقي أماديو وميكساچ عبد الرحمن شوقي وماستر أمير محروس. وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويزو، أحمد فتحي، كميل سلامة، زيزو، جوهرة، نانسي صلاح. تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويزو، أحمد فتحي، كميل سلامة، زيزو، جوهرة، نانسي صلاح.

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