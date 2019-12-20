صور.. قطاع قنوات النيل يكرم نهال عنبر

نشرت النجمة الكبيرة نهال عنبر صور لها أثناء تكريم من قطاع قنوات النيل وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت "عنبر" علي الصورة قائلة: "أحلي تكريم من قطاع قنوات النيل المتخصصة قناة النيل للدراما تحت رعاية الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والأستاذةإيناس عبد الله رئيس قناة النيل للدراما ألف شكر علي التكريم الفستان من تصميم المصممة الجميلة مروة البغدادي".
وشاركت نهال عنبر مؤخرا في بطولة مسلسل "حكايتي"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كل منياسمين صبري، وفاء عامر، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، إدوارد، إسلام جمال، أحمد حاتم، جمال عبد الناصر، سارة نخلة، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، جميل برسوم، هنادي مهنا، وتم عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان الماضي، كما حصد على إعجاب الكثيرين من الجمهور.
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