الجمعة.. علي قنديل يحيي حفلًا بساقية الصاوي

يستعد الاستاند أب كوميدي على قنديل، لاحياء حفلًا جديدًا بساقية عبدالمنعم الصاوى بعنوان "خدّام لسنين قدّام"، وذلك بقاعة النهر يوم الجمعة الموافق 27 منديسمبر الساعة السابعة مساءً.
يذكر أن الفنان على قنديل هو الاستاند أب كوميدى الأول فى مصر منذ 9سنوات تقريبًا، يمارس على قنديل فن الاستاند أب كوميدى، وهو صاحب حملة عايز مسرح التى أطلقها على الفيس بوك منذ عامين ويطالب فيها بمسرح يكون وجهة للفنانين والمبدعين الشباب لتسخير طاقتهم واستغلالها.
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