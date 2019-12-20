تراند اليوم : عبد العزيز مخيون ينضم إلي فيلم البرنس بدلا من فنان مشهور .. تعرف عليه

انضم الممثل المصري عبد العزيز مخيون الى اسرة مسلسل “البرنس” للفنان المصري محمد رمضان وتأليف واخراج محمد سامي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد دور والد رمضان في الاحداث وهو الدور الذي كان مقرر ان يقدمه عبد الرحمن ابو زهرة قبل اعتذاره

وبدأ مخيون تصوير دوره يوم الثلاثاء الماضي، حيث احتفل ابطال المسلسل بانطلاق التصوير بحضور معظم الممثلين المشاركين في البطولة وعلى راسهم محمد رمضان، روجينا، نور، نجلاء بدر، احمد زاهر، ادوارد، رحاب الجمل فيما لم تتواجد الممثلة دنيا عبد العزيز والممثل احمد داش لعدم وجود مشاهد لهما في هذا اليوم

وفي سياق متصل يصور عبد العزيز مخيون مشاهده الاخيرة في مسلسل “كل يوم جمعة” مع منة شلبي واسر ياسين وسوسن بدر وإخراج محمد شاكر خضير والمقرر بدء عرضه في شهر كانون الثاني/يناير المقبل على منصة شاهد بلس الرقمية حيث تدور احداث العمل فى 10 حلقات