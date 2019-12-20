تراند اليوم : هاني شاكر يحي حفلأ غنائيا .. السبت

يستضيف الإذاعي محمد عبدالعزيز، في حلقة جديدة من برنامج “بالعربي” المُذاع على راديو “صوت العرب”، أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، في حوار خاص، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق 21 من الشهر الجاري.

تتضمن الحلقة مداخلات تليفونية لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، الذين رافقوا هاني شاكر في مسيرته الفنية، وخاصة في المرحلة الحديثة التي قدم خلالها عددا كبيرا من الأغاني العاطفية والوطنية.

يتناول الحوار مع هاني شاكر أهم المحطات الغنائية في مشواره الفني، ودوره كنقيب للموسيقيين في ضبط السوق الغنائي، خاصة مع انتشار موجة أغاني المهرجانات، كما يسأله عبدالعزيز عن انتمائه الرياضي لنادي الزمالك، وإلى أي مدى أثر بالسلب أو الإيجاب على جماهيريته في مصر والوطن العربي. وكذلك يتحدث عن أحدث حفلاته التي قدمها مؤخرًا ضمن مهرجان الموسيقى العربية، وبمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الحلقة سيتم عرض عدد من أشهر أغاني هاني شاكر، منها: وعد مني، من حق مين فينا، غلطة، يا ريتني، نسيانك صعب، لو بتحب، علي الضحكاية، ليه مانحلمش.

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يُذكر أن هاني شاكر بدأ رحلته مع الفن من خلال برامج الأطفال بالإذاعة المصرية، ثم ممثلا في فيلم سيد درويش، الذي قام فيه بدور درويش في طفولته. بعدها تبنى محمد الموجي موهبته الغنائية وخلال رحلته تعاون مع كبار الملحنين، أمثال: محمد سلطان، خالد الأمير، حسن أبو السعود، صلاح الشرنوبي، وليد سعد، محمد ضياء الدين، خالد البكري.

كما كتب أغانيه كبار الشعراء، من بينهم: بهاء الدين محمد، نبيل خلف، ناصر الجيل، أحمد شتا، منصور الشادي. قدم ثلاثة أفلام سينمائية وشارك في مسرحيتين وعدد من الأوبريتات الغنائية.

“بالعربي” يذاع على موجات راديو صوت العرب من القاهرة في تمام التاسعة وحتى العاشرة والنصف مساء السبت.