تراند اليوم : تعرف على رأي إليسا في حكومة حسان دياب قبل تشكيلها

عبرت الفنانة اللبنانية، إليسا، عن رأيها عن حكومة رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، قبل أن يقوم بتشكيلها، وغردت إليسا عبر حسابها على موقع “تويتر”: “هيي لما كانت الحكومة من كل الألوان ما مشيت، بدكن ياها تمشي بلون واحد؟ منحترم شخصك بس من أولها حكومتك مش ظابطة”.

​وتعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، اليوم الخميس، بتشكيل حكومة تعمل سريعا على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، بعد أن تلقى تكليفا رسميا بتشكيل الحكومة، بدعم لترشيحه من “حزب الله” وحلفائه.

وقال دياب، وهو أكاديمي ووزير تعليم سابق ظهر اسمه مرشحا للمنصب خلال الليل، إنه سيعالج المشكلات التي عبر المحتجون عنها في مظاهراتهم على مدى شهرين وسيفعل خطة إصلاحات عاجلة.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990، وهو في حاجة ماسة لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول تحت ضغط احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

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ولكن جهود الاتفاق على رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة تعثرت بسبب الانقسامات التي تعكس التوتر القائم منذ فترة طويلة بين الأطراف اللبنانية.

وقال دياب في خطاب من القصر الرئاسي: “سوف أعمل جاهدا لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف “أيها اللبنانيون جهودنا جميعا يجب أن تتركز على وقف الانهيار واستعادة الثقة وعلى صون الوحدة الوطنية عبر تثبيت جسور التلاقي بين جميع فئات الشعب اللبناني”.

وتابع قائلا: إن الأزمة تتطلب من كل الأطراف الوقوف معا وأن تكون الأولوية في الحكومة للمتخصصين، كما سعى لطمأنة الناس الذين شاركوا في احتجاجات على مدى شهرين ضد النخبة السياسية التي يتهمونها بدفع البلاد نحو الأزمة وقال “استمعت إلى أصواتكم التي تعبر عن وجع مزمن، وغضب من الحالة التي وصلنا إليها، وخصوصا من استفحال الفساد”.