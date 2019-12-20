تعرّفوا إلى إنجازات كرة القدم العربية في 2019

متابعة بتجــــــــرد: ينتهي عام 2019 بانتصارات كرويّة عديدة، تحققت للفرق والمنتخبات العربية، إذ تحطّمت أرقاماً قياسية، وحُسمَت بطولات صعبة، خلال منافسات مختلفة، نتعرّف إلى أبرزها في التالي.

الهلال السعودي بطل آسيا للمرة الثالثة

قبل أسابيعٍ قليلة، تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق إنجاز كروي طال انتظاره، وذلك بفوزه بمباراة نهائي الكأس على فريق “أوراوا” الياباني، في ملعب “سايتاما”، بهدفين مقابل لا شيء.

وتمكن الزعيم عبر هذا الفوز، من تحقيق رقماً قياسياً جديداً يُضاف إلى السجل الكروي العربي، وهو حصد البطولة الأبرز في آسيا 3 مرّات. الأولى عام 1991، والثانية عام 2000، والثالثة في 2019، إذ نجح في الوصول إلى نفس عدد مرّات فوز الفريق الكوري الجنوبي “بوهانغ”.

فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية

في شهر يوليو الماضي، استطاع المنتخب الجزائري، تحقيق نصر أفريقي كبير، بعد تغلّبه في المباراة النهائية بكأس أمم أفريقيا، على نظيره السنغالي بهدفٍ نظيف.

وبهذا التتويج، تكون الجزائر قد فازت بالبطولة مرتين، الأولى عندما نظمتها عام 1990، وانتظرت طوال 30 عاماً لتقتنص اللقب الثاني في النسخة التي نظمتها مصر.

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الترجي التونسي بطل أفريقيا

ما زلنا في شمال أفريقيا، هذه المرة مع فريق الترجي التونسي، الذي حصل على لقب بطل دوري أبطال أفريقيا، عقب انسحاب فريق الوداد المغربي، خلال الشوط الثاني من عمر المباراة النهائية، وذلك بسبب خلاف على احتساب هدف.

وبعد تعقد الحالة، أكدّت لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، الحكم الصادر عن اللجنة التأديبية الذي يقضي بإعلان الترجي التونسي بطلاً لأفريقيا.

المنتخب المصري للناشئين بطلاً لأفريقيا

في شهر نوفمبر الماضي، تمكن المنتخب المصري، تحت سن 23 سنة من تحقيق لقب بطل أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، على ملعب استاد القاهرة.

ويذكر أنها المرة الأولى لمنتخب الناشئين، التي يتمكن فيها من الفوز بهذه البطولة، ففي الأولى منها عام 2011، التي نظمتها المغرب، فاز المنتخب الجابوني، وفي النسخة الثانية التي نظمتها السنغال، فاز المنتخب النيجيري.

وبالفوز الأخير، يكون من حق المنتخب المصري للشباب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، ومن المحتمل أن يكون النجم المصري، محمد صلاح، ضمن صفوف الفريق المشارك.