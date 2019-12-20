في عيد ميلاده.. أعمال سينمائية فارقة في مسيرة محمد فؤاد

متابعة بتجـــــــــرد: رغم قلة أعمال الفنان محمد فؤاد في العقد الأخير، إلا أنه استطاع عبر مسيرته الفنية، التي جمع فيها بين التلحين والغناء والتمثيل، لأكثر من ثلاثين عاماً، أن يحفر اسمه بين الجمهور.

فلو أردت أن تتذكر أيام الطفولة، ستكون أغنية “ساعات بشتاق” هي رفيقة ذكرياتك، ولو أردت أن تبدأ صفحة جديدة في حياتك ستكون “ابن بلد” من ألبوم “بين ايديك” هي أغنيتك المفضلة.

وتميّز الفنان فؤاد بأنه صاحب أداء تمثيلي، من خلال تقديمه عدداً ناجحاً من الأفلام السينمائية، التي كانت بشهادة النقاد من أهم محطاته الفنية. في التالي، نستعرض لكم أبرز محطات الفنان محمد فؤاد السينمائية.

القلب وما يعشق

هو الفيلم الأول للفنان محمد فؤاد، الذي قام ببطولته، بعد 8 سنوات من إطلاق أولى ألبوماته الغنائية بعنوان “في السكة” في العام 1983.

وجسدّ فؤاد دور ممدوح في فيلم “القلب وما يعشق”، حيث ينشأ ممدوح فى أسرة مفككة اجتماعياً، بعد طلاق والديه، وترتبط والدته الأم برجل غليظ القلب، ويتزوج والده من امرأة شريرة.

بينما يحيط أبناء السوء بممدوح، فينحرف، ثم يلتقي ممدوح الأرملة الشابة ناريمان “سهير البابلي”، ويقرر حمايتها لتعجب بشهامته، ويظل معها بالفيلا، ويعتقد ممدوح أن ناريمان أحبته، ويتقدم للزواج منها، لكنها ترفض.

أمريكا شيكا بيكا

تدور قصة الفيلم، حول اجتماع مجموعة من المصريين، الذين يخططون للهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية في العاصمة الرومانية، بوخارست، التي تشكّل محطة مؤقتة بالنسبة لهم، إلى حين الانتقال إلى الخطوة التالية.

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وبمساعدة السمسار “جابر فواز”، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن جابر فواز، ما هو إلا نصاب قد وقعوا ضحايا لديه، بعد أن استولى على أموالهم، وتركهم على حدود المجر، مما يدفعهم لأن يتجاوزوا خلافاتهم جانباً، والتكاتف من أجل المرور من هذه المحنة.

إسماعيلية رايح جاي

بعد حرب 1967، هاجر كل أفراد أسرة إبراهيم “محمد فؤاد”، من مدينة اﻹسماعيلية إلى أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، ويواصل إبراهيم دراسته، ويحوز على شهادة الثانوية العامة.

وبعد أن يقابل الفنان عزت أبو عوف، الذي يكتشف موهبته في الغناء، يصبح إبراهيم مطرباً معروفاً. كما يعيش علاقة حب مع جارته سلوى، التي ينافسه في حبها زيزو الذي يطمح للتفوق في كرة القدم. يشار إلى أن محمد فؤاد، استوحى فكرة فيلم “إسماعيلية رايح جاي” من حياته هو شخصياً.

هو في أيه؟

صديقان من الصعيد “محمد فؤاد و”أحمد آدم”، يتقرر إقامة زفافهما على زوجاتهما في ليلة واحدة، وفي طريقهما لحفل الزفاف، يسمعان طلقات نارية، وتطاردهم سيارة شرطة، وتختلط المطاردات ثم يجدان أنفسهما في مواجهة مع عصابة دولية.

غاوي حب

يترك صلاح “محمد فؤاد” كلية الشرطة من أجل الغناء، ثم تدفعه الحياة إلى إتجاه آخر، يلتقي مرة أخرى بحبيبته القديمة ملك، التي كانت صديقته في سنوات الطفولة، وأصبحت سيدة أعمال ناجحة، متزوجة من رجل يعمل فى تجارة محرمة. وتبدأ ملك في البحث عن صلاح بعد أن تلتقيه، ويبدأ زوجها فى التدخل.