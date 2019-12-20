كايت ميدلتون مملة ولا تتعامل مع زوجها الأمير ويليام بطريقة لائقة؟

متابعة بتجــــــــرد: ذكر تقرير لموقع النسخة الفرنسية من محلة GALA أن مقدمة البرامج الأميركية ويندي ويليامز صدمت معجبي دوقة كامبريدج كايت ميدلتون في حلقة من برنامجها The Wendy Show حيث أشارت إلى أن الأخيرة “مملة” وأنها تتصرف مع زوجها بطريقة غير لائقة تماماً كما تفعل ميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واستندت في هذا إلى صور ظهرت فيها كايت وهي تبعد يد وليام عن كتفها. واعتبرت في المقابل أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يشكلان الثنائي الملكي الحقيقي.

من ناحية أخرى لفتت الدوقة الأنظار خلال ظهورها في حفل غداء أقيم في إطار الاحتفالات التي تسبق حلول موسم أعياد نهاية العام.

وبدت في المناسبة التي نظمتها الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكينغهام مرتدية فستاناً يذكر بتصميمه بالزي التقليدي الاسكوتلاندي.

وذكر موقع Closermag أن الفستان موقع من Emilia Wickstead وتبين أن سعره يصل إلى ما يزيد عن 1300 دولار أميركي بحسب ما ذكر موقع Hellomagazine مشيراً إلى أنه انخفض خلال فترة الحسومات إلى ألف دولار.