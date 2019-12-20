دينا عبدالله: أخشى عمليات التجميل.. وابتعدتُ عن التمثيل لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة والإعلامية المصرية دينا عبدالله، إنّ أسباب اختفائها عن التمثيل يعود لانشغالها بالتدريس في الجامعة إضافةً إلى أن والدها ووالدتها عانيا من المرض وكان لابد من الاهتمام بهما.

وأكّدت دينا في لقاء خاص مع "فوشيا" على هامش مهرجان إنترناشونال فاشون أوورد: "مرض أهلي عطلني وكنت بحضر لبرنامجي الجديد بس إن شاء الله يعدوا المحنة دي وأرجع أبدأ التحضيرات".

وأضافت أن الاحتفاء بها كالعروس في المغرب من خلال القفطان كان شيئًا مميزًا لها، مردفةً: "غيرولي هدومي واهتموا بي لأن لبسهم جميل".

وأشارت إلى أنها لا تضع مكياجًا بكثافة، وقالت: "معنديش طققان على المكياج ولا بعمل ماسكات ولا أي حاجة بس رضا ربنا ونفسي حد يقولي على خلطات بس أنا ضد عمليات التجميل بخاف وبشوف نفسي صغيرة".

وأشارت إلى أنها رأت الكثير من الفنانين الذين لجأوا لعمليات التجميل وفشلت، متابعةً: "أنا لا أستطيع أن أتقبل هذا، لأن طبيب التجميل يجعلهم نسخة من بعضهم".

Advertisements

وأُقيم مهرجان إنترناشونال فاشون أوورد الذي يرأسه الإعلامي أحمد عليوة رئيس الاتحاد العربي للموضة‏ على مدار يومين الأول ضمّ مؤتمرًا صحفيًا عرض فيه مصممو الأزياء جديدهم للعام الجديد 2020.

وضمّ المهرجان مصممات الأزياء سماح مهران والتي مثلت مصر، ومصممة الأزياء السعودية ريما الناصر والسعودية ريهام زاهي، وسيدة الأعمال ومصممة الأزياء المغربية سهام المرابط والمغربية مونيا رمسيس، والمصممة العالمية لي لي الفونسو.

وجاء المهرجان بحضور العديد من خبراء وخبيرات التجميل إضافةً إلى الفنانات نيرمين الفقي ورجاء الجداوي ورانيا منصور ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

وأحيت الفنانة ساندي حفل ختام المهرجان في نسخته السادسة حيث أمتعت الحضور بمجموعة من أفضل أغانيها.