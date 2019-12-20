ابنة انتصار تكشف رأيها في مشاهد القبلات

استضاف مقدم البرامج محمد الغيطي الممثلة انتصار وابناءها شاهيستا وممدوح في برنامجه على قناة "الحدث اليوم".

ووجه الغيطي سؤالاً لابنة انتصار عن رأيها إذ عرض عليها مشد يتضمن على قبلات.

وقالت شاهيستا أن والدتها لا تفرض عليها أي أراء، وأنها في هذا السن ترفض مشاهد القبلات، لكن ربما تغير فكرتها عند الكبر. Advertisements قد يهمك ايضاً: محمد الغيطي ينفي صحة زواج نبيلة عبيد من حبيب العادلي تحطيم سيارة الإعلامي محمد الغيطي في ظروف غامضة

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