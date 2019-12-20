فنانون رحلوا في عام 2019 آخرهم هيثم أحمد زكي

القاهرة – لايف ستايل
فَقَدَ الوسط الفني باقة من ألمع نجومه في عام 2019، ونرصد لكم أهم النجوم الذين رحلوا عن عالمنا.
سعيد عبدالغني:
رحل عن عالمنا الفنان سعيد عبدالغني، يوم 18 يناير بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما، وهو والد الفنان أحمد سعيد عبدالغني.
نادية فهمي:
رحلت عن عالمنا يوم 14 فبراير، عن عمر يناهز 69 عاماً، وهي زوجة الفنان سامح الصريطي.
مصطفى الشامي:
توفي الفنان مصطفى الشامي، يوم 23 فبراير، عن عمر يناهز 75 عاماً.
إسماعيل محمود:
رحل عن دنيانا يوم 7 أبريل، عن عمر يناهز 69 عاماً.
محمود الجندي:
رحل عن عالمنا "سلامة الطفشان"، يوم 11 أبريل، عن عمر يناهز 74 عاماً، شارك في أعمال كثيرة أهمها "شمس الزناتي".
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محسنة توفيق:
توفيت يوم 7 مايو عن عمر يناهز 80 عاماً.
محمد نجم:
توفي نجم الكوميديا المسرحية يوم 5 يونيو، عن عمر يناهز 75 عاماً.
عزت أبو عوف:
رحل عن عالمنا الفنان عزت أبو عوف يوم 1 يوليو، عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد صراع مع المرض، وهو شقيق الفنانة مها أبو عوف.
فاروق الفيشاوي:
توفي يوم 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عاماً، وهو والد الفنان أحمد الفيشاوي.
محمد أبو الوفا:
توفي يوم 29 يونيو عن عمر يناهز 63، وذاع صيته بعد تعاونه في أكثر من عمل مع النجم محمد رمضان.
هيثم أحمد زكي:
توفي يوم 7 نوفمبر عن عمر يناهز 35 عاماً، وترك صدمة كبيرة للجمهور ولكل أصدقائه في الوسط الفني.
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