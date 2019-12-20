شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حضور حفل ميدل بيست فى الرياض.. أمير كرارة يؤدى مناسك العمرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفنان أمير كرارة مناسك العمرة، اليوم الجمعة، ويأتى ذلك عقب حضوره أمس الحفل الموسيقى ميدل بيست بالسعودية.

Advertisements

الفنان أمير كرارة، نشر صورا له خلال أدائه صلاة الجمعة اليوم، حيث قام بالدعاء إلى أقاربه وأخوه وزملائه من أمام الكعبة، حيث نشر فيديوهات وصور عبر خاصية ستورى على انستجرام.





ويخوض الفنان أمير كرارة بطولة مسلسل "الاختيار" ، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، بجوار كوكبة من نجوم الفن.





ومسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.