شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دانى ألفيس نجم البرازيل يغنى بالمصرى "حلو المكان" لتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم تامر حسنى فيديو عبر صفحته الرسمية على انستجرام يجمعه بنجم منتخب البرازيل الأسبق دانى ألفيس يغنى معه باللهجة المصرية "حلو المكان"، الأغنية الدعائية لفيلم الفلوس.

طرح الفنان تامر حسنى أغنية "حلو المكان"، منذ قليل، وهى الأغنية الدعائية لفيلمه "الفلوس" المقرر عرضه يوم 25 ديسمبر الجارى، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو .

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ويعرض كليب الأغنية مشاهد من العمل ومنها ظهور الراقصة جوهرة، والفنان أحمد السقا والنجمة مى عز الدين اللذين يحلان ضيفى شرف فى الفيلم.

قرر القائمون على فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى عرضه بـ100 نسخة فى جميع سينمات الجمهورية، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى يوم 25 ديسمبر، حيث من المقرر إرسال النسخ الرسمية لقاعات السينما يوم 22 ديسمبر الجارى، كما اطمأن صناع الفيلم على الصوت فى السينمات بعد تجربة إحدى نسخ الفيلم فى سينمات وسط البلد.

وحدد صناع فيلم "الفلوس" 24 ديسمبر الجارى للعرض الخاص للفيلم فى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت الأفيش الدعائى للعمل، المقرر عرضه فى السينمات بدءاً من يوم 25 ديسمبر، وتصدر الأفيش بطل الفيلم تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة ومحمد سلام، حيث يظهر تامر لأول مرة فى شخصية "نصاب" فيلم "الفلوس"، قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم .