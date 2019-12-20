أسما شريف منير تثير استغراب الجمهور بتحدثها عن علاقتها بطليقها!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 05:58 مساءً - تحدثت الإعلامية وخبيرة التجميل المصرية أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، عن علاقتها بطليقها محمود السكري والد ابنتها “لارا”، مشيرة إلى أنه صديق مقرب لها حاليًا، إضافة إلى أن زوجها الحالي الفنان المصري محمود حجازي، على علاقة جيدة به.

وبدأت القصة عندما شاركت أسما شريف منير، متابعيها عبر موقع “إنستغرام”، بصورة جديدة لابنتها “لارا” ورافقها فيها والدها محمود ‏السكري، وعلقت قائلًة: “أبو بنتي وصديقي محمود السكري، ربنا يخليكم لبعض العمر كله يا رب ويديم ‏المعروف”.‏

وأثار تعليق أسما شريف منير، جدلًا بين الجمهور الذي أبدى اعتراضه على مقولة “صديقي” في ظل وجود زوج جديد في حياتها حاليًا، هو الفنان محمود حجازي، متهمين إياها بأنها لا تراعي شعور زوجها، إذْ سألها أحد المتابعين قائلًا: “هو طبعًا حاجة حلوة جدًا بس ياترى ‏حجازي مش بيغير أو يتضايق؟ ولا هو راجل من كوكب زحل”.‏

وأجابت ابنة الفنان شريف منير، قائلًة: “لا خالص لأن العلاقة بيننا فيها احترام متبادل وعشرة وحجازي شايف ‏وعارف كل حاجة فقادر يتفهم العلاقة، وهو راجل واثق فيا وفي نفسه فمفيش حاجة تضايقه”.

وأضافت: “هو شخصيًا على ‏علاقة بيه، عشان في بنت فلازم يكون في تواصل عشان دايمًا الأطفال اللي بين بيتين لو مفيش مراقبة الولاد ‏بيتأذوا فلو فكرنا في كل ده عمر ما هيشغل بال حد الغيرة خالص”.‏



ودخلت أسما في نقاشات مع متابعيها انتهت بأنهم لم يقتنعوا بتبريرها للموقف، حيث سألتها متابعة قائلًة: “هو ممكن كده يا أسما طمنيني أرجوكي ممكن تجمعكم صداقة بعد الزواج كيف ‏يحصل كده؟ كيف وصلتي يا حبيبتي للمرحلة دي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله عليكم”.‏

Advertisements

وردت عليها أسما شريف منير بالقول: “طبعًا ممكن عشان في حد أهم مني ومنه، التسامح هو كل شيء والتضحية أكيد، الخناق عمره ما ‏هيرجع ولا هيصلح حاجة، بياخد وقت بس طبعاً بيحصل”.‏

وسخرت متابعة من إطلاق كلمة “صديقي” على طليقها لأن هذا غير معتاد في المجتمع الشرقي بشكل عام، لترد أسما شريف منير قائلًة:‏ ‏”آه صديقي عشرة 18 سنة في عدم الاتفاق كعلاقة زواج بس العشرة لازم تحترم، مش حاجة غريبة على ‏فكرة”.‏

وأشاد بعض المتابعين برقي الأخلاق التي تتسم بها أسما شريف منير في علاقتها بوالد ابنتها وطليقها السابق، إضافة إلى تفهّم زوجها الحالي للأمر. غير أن البعض الآخر اتهم محمود حجازي زوج “أسما” بأنه لا يستطيع وضع حد لإنهاء علاقتها به نهائيًا، لأن هذا ليس جيدًا في حقه بحسب المتابعين.

يُشار إلى أن الفنان المصري محمود حجازي أعلن زواجه من أسما شريف منير، ابنة الفنان المصري شريف منير، في سبتمبر 2018، رغم إعلان انفصالهما بعد فترة من الخطوبة، وجاء زفافهما بعدما انتشرت صور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من اللافت للنظر ارتداء ابنة أسما لفستان أبيض وظهورها معهما في العديد من الصور على شاطئ البحر.