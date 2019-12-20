هشام عباس يطلق كليب «الفترة اللى فاتت».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والنجم المصري هشام عباس، أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم ” الفترة اللى فاتت ” على اليوتيوب، وهي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج حازم كتانة

والكليب الجديد أحد أغنيات ألبوم هشام عباس “عامل ضجة” الذي تم طرحه الشهر الماضى، ومن إنتاج شركتا “عالم الفن ومزيكا”.

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من جانبه، صرح علي عبد الفتاح المستشار الإعلامي لشركة “مزيكا” بأنه تم الإعداد والتحضير للكليب لمدة شهرين وتم الاتفاق مع المخرج حازم كتانة على اختيار الفكرة التي دارت حول نجم مشهور فى مجال الغناء، ومحاط دائما بمعجبيه، وهذا الأمر يسبب له مشاكل وخلافات مع الفتاة التى يرتبط بها، وذلك لشعورها بأنه لايهتم بها، لانشغاله عنها بجمهوره ومعجبيه وعمله دائما إلى أن تحدث مفاجأة فى نهاية الكليب تنهى هذه المشاكل والخلافات وتثبت وتؤكد حبه لها.

وأشار عبد الفتاح إلى أن تصوير الكليب استغرق يومين وتم فى إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت، وأيضا فى بعض الأماكن فى منطقة التجمع الخامس، وشاركت فى التصوير ناريمان خالد ملكة جمال مصر لعام 2018.