فتاة اقتحمت مكتب راغب علامة وحطمت هاتفه.. تعرف على تفاصيل القصة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم اللبناني راغب علامة أنه كان من أوائل الأشخاص الذي حصلوا على موبايل فور دخوله لبنان وقت الحرب اللبنانية، حيث ادخلت إحدى الشركات اللبنانية حينها، موبايل أمريكي يعمل في لبنان.

الكتابة تأخذ من وقت استخدام السوبر ستار اللبناني للموبايل أكثر من اجراء الاتصالات، بينما تأتي مجموعة العائلة على قمة أولويات المتابعة والتفاعل في أجندة استخدام راغب للموبايل، يليها مجموعات العمل والفرقة، بالإضافة للسفر في حال التجهيز لرحلة، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن نجليه «خالد ولؤي» يفوزان بنصيب الأسد في المكالمات التي يجريها يومياً.

راغب أكد أنه لم يحطم موبايل من قبل، في الوقت الذي كشف فيه لأول مرة عن قصة فتاة اقتحمت المكتب، وحطمت موبايله لعدم دره على اتصالاتها، واللافت أنه لم ينزعج من تصرفها، بل انفجر ضحكاً.

من ناحية أخرى، يجهز راغب علامة لاستقبال العام الجديد في حفل غنائي يحييه ليلة رأس السنة في فندق جراند حياة عمان بالأردن.