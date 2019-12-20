- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف النجم اللبناني راغب علامة أنه كان من أوائل الأشخاص الذي حصلوا على موبايل فور دخوله لبنان وقت الحرب اللبنانية، حيث ادخلت إحدى الشركات اللبنانية حينها، موبايل أمريكي يعمل في لبنان.
الكتابة تأخذ من وقت استخدام السوبر ستار اللبناني للموبايل أكثر من اجراء الاتصالات، بينما تأتي مجموعة العائلة على قمة أولويات المتابعة والتفاعل في أجندة استخدام راغب للموبايل، يليها مجموعات العمل والفرقة، بالإضافة للسفر في حال التجهيز لرحلة، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن نجليه «خالد ولؤي» يفوزان بنصيب الأسد في المكالمات التي يجريها يومياً.
راغب أكد أنه لم يحطم موبايل من قبل، في الوقت الذي كشف فيه لأول مرة عن قصة فتاة اقتحمت المكتب، وحطمت موبايله لعدم دره على اتصالاتها، واللافت أنه لم ينزعج من تصرفها، بل انفجر ضحكاً.
من ناحية أخرى، يجهز راغب علامة لاستقبال العام الجديد في حفل غنائي يحييه ليلة رأس السنة في فندق جراند حياة عمان بالأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة اقتحمت مكتب راغب علامة وحطمت هاتفه.. تعرف على تفاصيل القصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.