عائلة تولجهان سايشان تحتفل بعيد ميلاده في الكواليس بحضور مولوده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت أسرة تولجهان سايشمان، الفنان التركي، وقررت الاحتفال بعيد ميلاده الـ38 بشكل مختلف، حيث أنه الأول بعد أن أصبح أباً.

الميدا أبازي زوجة الفنان التركي اصطحبت مولودهما الأول «إيفهان»، بالإضافة لأفراد أسرته، وفاجأوا تولجهان في كواليس تصوير مسلسله الجديد «البطل»، واحتفلوا بعيد ميلاده في الأستوديو، وقد حرص النجم التركي على مشاركة الفانز أجواء المفاجأة بصورة تجمعه بأسرته، معلقاً عليها: «لقد كانت أجمل زيارة لي في حياتي.. شكراً لأمنياتكم وتهانيكم الطيبة».

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ذكر أن «إيفهان» شارك والده في بطولة مسلسله الجديد «البطل»، حيث جسد دوره في الحقيقة، وهو ابن تولجهان الذي يجسد في العمل دور ملاكم، وقد ظهر في الحلقات الأولى من المسلسل المعروض حالياً في تركيا.

تولجهان سايشمان احتفل بزفافه على ملكة جمال ألبانيا السابقة، الميدا ابازي بعد قصة حب جمعتهما في حفل خاص جمع أسرتيهما، وأقرب أصدقائهما بلوس أنجلوس فبراير 2017، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «إيفهان» مايو الماضي.

من ناحية أخرى، يضع تولجهان سايشمان آمالاً قوية على مسلسل «البطل» بعد فشل مسلسلاته الأخيرة «أمل واحد لا يكفي»، و«اللؤلؤة السوداء» في تحقيق نسب المشاهدة المتوقعة، مما اضطر شركات الإنتاج لوقف عرضها