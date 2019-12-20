كيم كارديشيان تتقمص أيقونة السينما العالمية إليزابيث تايلور.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خضعت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان لجلسة تصوير لصالح مجلة 7Hollywood، حيث اظهرت كواليس جلسة التصوير تقمص النجمة العالمية كيم كارديشيان للنجمة إليزابيث تايلور إحدى أيقونات الجمال في السينما العالمية حيث ارتدت ملابس تشبه ملابسها.

وعلى جانب آخر تعكف كيم كاردشيان، البالغة من العمر 39عاما، على دراسة القانون، حيث فاجأت متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصورة أكثر التزاما لها وهى تذاكر دروسها، حيث ظهرت كيم بوجه ملئ بالماكياج وتسريحة رائعة من الخلف، بينما واصلت المذاكرة استعدادًا لخضوعها لامتحان بكاليفورنيا.

وعلى الرغم من أن كيم كاردشيان لم تلتحق بكلية الحقوق، إلا أنها مؤهلة لإجراء اختبار المحاماة من خلال مسار بديل يُعرف باسم “قراءة القانون”، والذي يسمح للطلاب بإجراء الاختبار عن طريق التدريب من خلال محامٍ أو قاضٍ ممارس.

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وكانت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، قد أكدت في تصريحات صحفية، أنها خضعت لـ 5 عمليات جراحية في غضون عام ونصف؛ لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحمل والولادة، حيث تعتبر كيم كاردشيان أمًا لأربعة أطفال صغار، اثنان منهما أنجبتهما بشكل طبيعي واثنان كانا عن طريق الأم البديلة.

وأوضحت النجمة العالمية وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، أنها كانت مصابة بحالة تسمم الحمل أو تسمم الدم، وبعد ولادة طفلتها الأولى، لم تخرج مشيمتها بل نمت بشكل خطير بداخلها، وعلى الرغم من تمكنها من ولادة طفل ثان، إلا أن الأمر تطلب إجراء جراحات متعددة.

وكانت كيم كاردشيان قد عانت من عدد من المضاعفات أثناء حملها في ابنتها الكبرى نورث، البالغة من العمر 6 أعوام، وبعد ذلك تمكنت من إنجاب ابنها الثاني، سانت، أربعة أعوام.