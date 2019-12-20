تكريم نجوم الفن في حفل نايل دراما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت قنوات نايل دراما حفلها السنوي، الذي يقام كل عام، تحت رعاية الهيئة الوطنية للإعلام، للاحتفال بنجوم الدراما والسينما لعام 2019، وذلك مساء الخميس 19 ديسمبر، بفندق كونكرد السلام بمصر الجديدة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم: إلهام شاهين، ويوسف شعبان، وعزت العلايلي، ومحمد رمضان وعمرو سعد، وماجد المصري، ومي عمر، وشريف سلامة، وصلاح عبد الله، وسمير صبري، ومحمود قابيل، وحمادة هلال، ونهال عنبر.

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كما حضرت الفنانة سوزان نجم الدين، وداليا مصطفى، ودنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، وشيري عادل، ومنى عبد الغني، وصبري فواز، وحسن يوسف، وخالد الصاوي، وأحمد بدير، ومصطفى شعبان، ولطيفة، وغيرهم من النجوم.

وأحيا الحفل الفنان المصري خالد سليم، والذي قدم عدد من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وعرض الحفل فيلما تسجيليا خاصا عن نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا في عام 2019، وعلى رأسهم الفنان فاروق الفيشاوي، وسعيد عبد الغني، ومحمد نجم، وطلعت زكريا، ومحمد أبو الوفا، وعزت أبو عوف، ونادية فهمي، وإسماعيل محمود، وغيرهم.