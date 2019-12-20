نجوم الفن والمجتمع فى عروض انترناشونال فاشون أورد.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على حضور حفل انترناشونال فاشون أورد IFA لشتاء 2020، في نسخته السادسة على التوالي، برئاسة الإعلامي أحمد عليوة رئيس الاتحاد العربي للموضة، وذلك بإحدى فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل.
الحفل شهد حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع، بحضور كلا من مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، والفنانة نيرمين الفقي، والفنانة ساندي، ورجل الأعمال ياسر سليم، وسيدات الأعمال سامية أبو الفتوح، وتألقت الفنانة ملك قورة بفستان الزفاف خلال العرض.
كما حضر عدد من مصممين الأزياء المشاركين في عروض هذه الدورة للإعلان عن مجموعاتهم الجديدة لعام 2020، ومن أبرزهم مصممة الأزياء المصرية سماح مهران، التي تشارك لأول مرة والتي تمثل مصر في هذه الدورة.
ومن السعودية تشارك مصممة الأزياء ريما الناصر، والمصممة ريهام باهي، والتي تشارك للمرة الثانية بعد اشتراكها في الدورة الأولي، ومن المغرب تشارك مصممة الأزياء مونيا رمسيس، وللمرة الثانية تشارك أيضا مصممة الأزياء وسيدة الأعمال سهام المرابط.
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