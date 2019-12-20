بعدما حرمته من رؤية أولاده.. طليق نوال الزغبي يكشف المستور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اطلق إيلي ديب، طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، نيران صديقة على النجمة، مستغلاً فترة أعياد الكريسماس ورأس االسنة الجديدة، وطالبها بالسماح له برؤية أبناءه التوأم «جورجي وجوي».

إيلي أكد أنه محروم من رؤية التوأم منذ 3 سنوات، ووجه تهنئة للفنانة بمناسبة عيد الميلاد، وطالبها بالعودة إلى ضميرها بعدم ابعاد أبنائه عنه، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «الآن وبعد أن أصبحا في سن الرشد سوف أبين للرأي العام ما حدث. منذ ثلاث سنوات وفي ذكرى ميلاد ابنتي تيا الـ18 وحيث كنا أنا وطليقتي بفترة هدنة فاجأتني باتصال هاتفي معلنةً حرباً جديدة وهددتني حرفياً: ما بيكون اسمي نوال الزغبي إذا ما بكرّه الأولاد فيك».

Advertisements

وأضاف: «وهذا الاتصال مسجل على هاتفي السامسونغ ولا مجال للنكران. لذلك أتوجه لطليقتي وأقول يكفي تشويهاً للحقائق وانتِ تعلمين جيداً أنني وطوال حياتي إنسان عملي ومنظم وأحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأعمالي العامة والخاصة. وعليه لا أكن لك يا نوال أية ضغينة ولو كنت كذلك لما سعيت جاهداً ولثلاثة مرات لإيجاد طريقة للصلح بينك وبين ابنتنا تيا لأنني على قناعة أن على الأولاد أن يكونوا على وفاق سواء مع والدتهم أو والدهم وعدم إقحامهم بخلافاتهما وهذا ما حصل والحمدلله وقد باركت هذا الصلح من كل قلبي وتيا شاهدة على ذلك».

متابعاً: «لذلك وبعد أن أتم أولادي الثامنة عشرة من عمرهم وبعد مرور 3 سنوات وهي فترة طويلة لعدم رؤيتي لهم وخصوصاًأننا في فترة عيد ميلاد السيد المسيح أتوجه إليكِ وبكل محبة متمنياً لك أعياداً مجيدة أيضاً ومتمنياً لك النجاح عملياً واجتماعياً وكل ما أتمناه بالمقابل هو أن تصارحي أولادي بالحقيقة عني وبأنك تصرفتِ معهم في حينها عن غير وعي وإدراك لأعود وأجتمع بهم. صدقيني يا نوال إن الله لا يحب الظلم وإبعاد أولادي عني كل هذه الفترة هو الظلم بعينه. لذلك أقول لك عودي إلى ضميرك وتصرفي. وكل عام وانتِ وأولادي بخير».

يُذكر أن نوال الزغبي تزوجت من إيلي ديب عام 1990، وانفصلت عنه عام 2008، وقد أثمر زواجهما عن 3 أبناء «تيا، والتوأم جورجي وجوي».