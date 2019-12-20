بلقيس وزوجها يداعبان الفانز بمقطع فيديو هوليودي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اليمنية بلقيس لجلسة تصوير مختلفة على هامش حفلها الأخير، والذي احيته على حلبة فورمولا البحرين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين.

بلقيس اختارت للحفل «لوك» مبتكر، حيث ابتعدت عن الفساتين والإطلالات التقليدية، وتألقت ببدلة سوداء براقة، ورفعت شعرها للخلف بـ«ضفيرة» زينتها بإكسسوار لامع، زاد طلّتها بريقاً على المسرح.

وخلال كواليس جلسة التصوير التي خضعت لها بلقيس قبل صعودها على المسرح، سجلت الفنانة الشابة مقطع فيديو طريف جمعها بزوجها سلطان، ظهر فيه الزوجان بشكل استعراضي على طريقة نجوم هوليود، وهو الفيديو الذي أثار اعجاب فانز بلقيس.

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يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب مؤخراً لأغنية بعنوان «تعالى تشوف» باللهجة المغربية، كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.