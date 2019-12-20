حفل عيد ميلاد لنيللي كريم بحضور يسرا وبوسي شلبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية يسرا في عيد ميلاد الممثلة نيللي كريم وبحضور عدد من الأصدقاء.

الإعلامية بوسي شلبي نشرت صور من الحفل من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، والذي حضرته يسرا، وغنت لها أغنية «3 دقات».

يسرا أهدت نيللي قالب من التورتة على شكل حذاء راقصات البالية، وهي مهنة نيللي التي تتميز فيها أيضا، وكان باللون الوردي.

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الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور نيللي الذي هنأها بمناسبة عيد ميلادها، وتمنى لها الصحة والنجاح.

نيللي كريم تعرضت مؤخرا لأزمة صحية، حيث خضعت لجراحة في الخارج لاستئصال ورم في الوجه، وطمأنت جمهورها على صحتها، وأكدت أن الورم حميدا.

يشار إلى أن نيللي كريم بدأت تحضيرات مسلسلها لرمضان 2020 ويحمل اسم “النصابين” ويشاركها في بطولته آسر ياسين، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب.

نيللي كريم من مواليد ديسمبر عام 1974، واحتفلت هذا الشهر بعيد ميلادها الـ 45، وبدأت حياتها الفنية كراقصة باليه.