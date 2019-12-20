تيم حسن يعود لنقابة الفنانين من جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجح الفنان السوري تيم حسن في العودة لأحضان نقابة الفنانين السوريين من جديد، وذلك بعد عدة أعوام على قرار فصله.

الفنان السوري زهير رمضان، نقيب الفنانين السوريين، كان قد أصدر قراراً منذ فترة طويلة بفصل 200 فناناً سورياً من النقابة بسبب عدم التزامهم بدفع قيمة اشتراك عضويتهم بالنقابة، ومن حينها لم يهتم تيم بتفعيل عضويته مرة أخرى

تيم زار دمشق مؤخراً، وزار نقابة الفنانين، ونجح بتفعيل عضويته مرة أخرى، بعد دفع كافة التزاماته المادية، وقد استغل النجم السوري فرصة زيارته لدمشق بعد طول غياب في العودة لأحضان النقابة مرة أخرى، حيث ارتبط هناك بتصوير بعض مشاهد مسلسل «الهيبة» بموسمه الرابع الذي تشاركه بطولته، الفنانة السورية ديمة قندلفت.

من ناحية أخرى، يشارك تيم حسن في مسلسل جديد بعنوان «العميد» أمام كاريس بشار، بديع أبوشقرا، فادي صبيح، مجدي مشموشي، رودني حداد، رنا شميس، كميل سلامة، قاسم ملحو، وغيرهم، ويتكون العمل المنتظر عرضه عبر «شانت.نت» التابع لمجموعة mbc، من 10 حلقات.