وزير الشباب والرياضة يكرّم تامر حسني على مسرح الوزارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

كرّم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الفنان تامر حسني لتأثيره الإيجابي على الشباب داخل المجتمع، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة، بحضور الموسيقار هاني مهنا، والإعلامية سلمى الشماع.

تامر شكر وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لشباب مصر، وعبر عن تقديره لتكريمه في احتفالية كبرى على مسرح الوزارة.

Advertisements

الفنان المصري أكد على أهمية تحلي الشباب بالإصرار والتحدي لتحقيق النجاح والتوفيق في مشوارهم العملي، وسرد مشواره الفني والذي انطلق من رعاية ودعم وتبني الإعلامية سلمى الشماع له.

وقدم تامر خلال الحفل أغنيتين على مسرح الوزارة، بمشاركة الشباب الفائزين في مسابقة إيجي تالنت، وسط تفاعل كبير من جميع الحضور.

وقام وزير الشباب والرياضة خلال الحفل بتوزيع جوائز “إيجي تالنت”، والتي تنظمها الوزارة للكشف عن المواهب الشابة في مختلف المجالات، حيث فاز بالمراكز الأولى بالمسابقة الغنائية كل من سحر سليمان وحازم أحمد ومصطفى هشام.