جينيفر أنيستون تستقبل براد بيت في حفل الكريسماس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

لم يسبق أن شوهد الثنائي براد بت، وجينفر أنيستون معا، بعد نهاية قصة زواجهما الشهيرة في عام 2005، حين علمت جينيفر العلاقة التي تجمع بين أنجلينا جولي وبراد، ويعد ذلك الأمر منذ أكثر من 10 أعوام.

وبحسب جريدة الديلي ميل، فإن جينيفر، أظهرت روح الود بموسم الكريسماس هذا العام، بأن استقبلت للمرة الأولى منذ ذلك الوقت، براد بت في حفل الكريسماس الكبير الذي أقامته بمنزلها.

وكشف مصدر مقرب من جينيفر أنيستون، أن الثنائي العالمي كانا على اتصال متواصل منذ عيد ميلاد جينيفر الأخير، حتى تطور الأمر بأن سمحت لبراد بيت بحضور حفل الكريسماس بمنزلها، والذي حضره عدد كبير من النجوم.

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وقالت جريدة الديلي ميل، أنه من ضمن الحاضرين للحفل، كان كل من النجمة جوينيث بالترو، والنجمة كيت هيدسون، والمذيع الشهير جيمي كيمل.

وعلى جانب أخر، كشفت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنيستون، مؤخرا، بأنها كثيرًا ما تجد نفسها معزولة وفي خطر فقدان الاتصال بالعالم الحقيقي، وتعاني من الوحدة.

النجمة البالغة من العمر 50 عامًا، تحدثت عن شخصيتها خلف الأبواب المغلقة في مقابلة مع مجلة “Glamour” المهتمة بالموضة.

وقالت: أجد نفسي منعزلة في بعض الأحيان، لا تفهموني خطأ، أحب أن أكون في المنزل، المنزل هو مكان مريح للغاية وآمن بالنسبة لي، لكن إذا بقيت في المنزل لفترة طويلة، فسوف أصبح معزولة وسأفقد الاتصال بما يجري في العالم الواقعي.