ما هو الباركود 629؟ وما علاقته بالمنتجات الإماراتية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شائعات كثيرة أثيرت مؤخرا حول سلع تحمل الباركود 629 بهدف الإساءة لسمعة المنتجات الإماراتية في المنطقة.. فما هو؟ وما حقيقة علاقته بالإمارات؟

هو رمز تحصل عليه شركات داخل الإمارات وأيضا خارجها، لتسهيل التبادل التجاري، وضمان عدم وجود منتج آخر في العالم يحمل نفس الرقم.

والإمارات واحدة من بين 120 دولة حاصلة على الباركود، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان والسعودية.

ولكن من يمنح هذا الكود؟

منظمة دولية تدعى GS1، مسؤولة عن توحيد لغة عالمية للأعمال لتسهيل التبادل التجاري.

إذًا هل يمكن أن يحصل منتج على الكود 629 ويصنّع في دولة أخرى غير الإمارات؟

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نعم، تستطيع شركات خارج الإمارات الحصول على الكود 629 لوضعه على منتجاتها.. كما توجد منتجات تحمل أكوادا غير 629 ومنشأها إماراتي.

وهل وجود الباركود ٦٢٩ يعني أن المنتج إماراتي أو مُصنع في الإمارات؟

لا.. فالكود يشير إلى مقر الشركة التي تصدره وليس بالضرورة الدولة المصدرة.

ومثال على ذلك الكود ٦٢٩ يوجد على منتجات عالمية مثل نستله ومارس وماستر بيكر وغيرها، رغم أنها ليست مُصنعة في الإمارات.

أضف إلى ذلك أن المنطقة الحرة في ميناء جبل علي تضم ٥٢٩ شركة عالمية ووجود الكود ٦٢٩ لا يعني بأي شكل أن المنتج من صنع الإمارات بل يشير إلى مقر الشركة التي تُصدر هذا الكود.