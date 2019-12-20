"اقرأ" لتعليم العربية في دبي.. مركز تطوير اللغة وصونها

"العين الإخبارية" قامت بزيارة لمركز تعليم اللغة العربية "اقرأ"، وهو يُعَد المركز الأول بإدارة إماراتية.
عبّرت صاحبة المشروع يسري الهاشمي عن أهمية اللغة العربية قائلة إن "دور كل سيدة إماراتية وأم الحفاظ على اللغة العربية وهويتها؛ لأنها لغة القرآن الكريم ولغة المسلمين".
وأضافت الهاشمي أنه انطلاقا من ذلك جاءت فكرة إنشاء هذا المركز، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات تتميز بتعدد الجنسيات وتعليم الأجانب اللغة العربية، ما سيعمل على تسهيل طريقة التواصل بينهم وبيننا والتعرف على عاداتنا وثقافتنا.
وأوضحت أن مركز "اقرأ" يستقبل ما يقرب من 60% من الأجانب، بالإضافة إلى الجنسيات العربية التي تسعى لتقوية لغتهم العربية أكثر.
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