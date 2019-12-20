سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019

واصل سعر الدولار في مصر انخفاضه أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات عند إغلاق أسعار أمس الخميس، وسجل متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

وصعد سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم الإثنين، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2017، مسجلا 15.98 جنيه للدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي. وقفز سعر صرف الجنيه بنسبة 10.1% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، وفقا لجريدة الشروق المصرية.

وأرجع محللون ببنوك استثمار هذا التحسن في سعر صرف الجنيه إلى عدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي ارتفعت لتصل إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ15.06 مليار دولار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وكانت وزيرة السياحة رانيا المشاط قد صرحت، في وقت سابق، بأن عائدات السياحة ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 12.5 مليار دولار في العام المالي 2019/2018. وأظهرت بيانات للبنك الدولي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج من المتوقع أن تصل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وقال البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 13.6% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 بقيمة 803.6 مليون دولار.

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أعلى سعر للدولار في مصر

وعرض بنك البركة أعلى سعر للدولار عند 16.06 جنيه للشراء مقابل 16.16 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في مصر

سجل بنك عودة أقل سعر للدولار، حيث بلغ 15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 للبيع، وهو السعر نفسه في بنك قناة السويس والمصرف المتحد.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار عند 16.01 جنيه للشراء مقابل 16.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر وبيريوس والعربي الأفريقي.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.76 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.82 جنيه للشراء و21.12 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجّل سعر الريال السعودي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.45 جنيه للشراء مقابل 53.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ44.35 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران السابق له.