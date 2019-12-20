ناديا الجندي ونبيلة عبيد في عمل واحد

نجحت شركة الصبّاح، لصاحبها المنتج صادق الصباح، في أن تجمع في شهر الصوم القادم الممثلتين الكبيرتين نادية الجندي ونبيلة عبيد في عمل واحد.

العمل يحمل اسم “نساء من ذهب”، مأخوذ عن فورما أميركية بعنوان Golden Girls ويشاركهما في البطولة هالة فاخر، سميحة أيوب وسهر الصايغ. اما الابطال الشباب لا زالوا في مرحلة الترشيحات.

ويعمل حالياً على النسخة المصرية السيناريست أمين جمال وورشته على كتابته، من اخراج وائل إحسان، على أن يبدأ التصوير منتصف كانون الثاني/يناير.

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وهذه المرة الاولى التي تجتمع فيها ناديا الجندي الملقبة بـ “نجمة الجماهير” مع نبيلة عبيد الملقبة بـ “نجمة مصر الاولى”، حيث أن من المتوقع ان يكون لهذا العمل وقعه الخاص في رمضان المقبل.

نذكر أن آخر أعمال “الجندي” مسلسل “أسرار” ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صبحي، أخراج وائل فهمي عبد الحميد وعرض خارج رمضان في عام 2015.

أما آخر أعمال “عبيد” مسلسل “كيد النسا 2” تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج أحمد صقر عرض في عام 2011، بالاضافة الى إلى ظهورها كضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل “لهفة” مع دنيا سمير غانم.

