تيم حسن في سوريا وتصويرُ "الهيبة 4" قريبًا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت إحدى الصفحات المُهتمة بالفنان السوري تيم حسن صورةً له عبر فيسبوك، يظهر فيها إلى جانب مديرة العلاقات العامة في نقابة الفنانين السوريين تماضر غانم، أعلن فيها عن تواجده في مكاتب مقر النقابة في دمشق، عنونتها بالقول: "تيم حسن في نقابة الفنانين وقريبًا ينطلق تصوير الهيبة 4 من سوريا".

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وفي التفاصيل فإنَّ تيم حسن توجّه إلى دمشق وزار النقابة وذلك من أجل دفع كافة التزاماته المادية، وتفعيل عضويته في النقابة، منذ أن أصدر نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، ​​ قرارًا بفصل 200 فنان قبل سنوات، بسبب عدم التزامهم بدفع اشتراكاتهم المادية، وكان من بين هذه الأسماء الممثل تيم حسن، واشترطت عليهم حضورهم شخصيًا لتسديد التزاماتهم.

وجاء هذا القرار بعد الإعلان عن البدء بتصوير مشاهد الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، وإعلان الشركة المنتجة عن اختيار إحدى المناطق في سوريا لتكون أولى لقطات العمل منها، وهو ما دفع تيم ليتواجد في سوريا والمبادرة بدفع التزاماته ليتمكّن من استكمال تصوير العمل.

كما كانت مصادر مقرّبة من شركة الصباح الشركة المُنتجة للعمل، نفت أن تكون الظروف الأمنية في لبنان هي ما منعت بدء تصوير المسلسل هناك، وأنَّ المشاهد ستكون موزعةً بين سوريا ولبنان، وأنَّ إمكانية تصوير العمل كاملاً في سوريا سيكون بحسب ما تراه الشركة المنتجة مناسبًا.

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وتُشارك النجمة السورية ديمة قندلقت بطلةً رئيسيةً في العمل المنتظر أمام تيم حسن، في أول مشاركة نسائية سورية لبطلة "الهيبة" بعد مشاركة ثلاث نجمات لبنانيات خلال الأجزاء الأولى للعمل، وهنّ: نيكول سابا، ونادين نجيم، وسيرين عبد النور.

يُذكر أن نجاحات هذا العمل لم تقف عند أجزائه الثلاثة التي حققت نسبًا عالية من المشاهدة خلال عرضها، إذ أُعلن عن دبلجة مسلسل "الهيبة" إلى اللغة التركية، كأول عمل لبناني درامي يترجم للتركية، على أن يجري عرضه العام القادم.

ويأتي ذلك بعد أن أقدمت شركة إسبانية منذ حوالى السنة، على خطوة مماثلة ناجمة عن الواقع الذي تركه المسلسل في البلدان العربية، وسبق أن أُدرج "الهيبة" عبر نتفليكس العالمية، ضمن قوائم المسلسلات الدرامية العالمية التي تعرضها الشبكة.

كما قامت صحيفةٌ إسبانية بوصف تيم حسن بأنه "حب نتفليكس الجديد"، ضمن مقالٍ أدرجته ‏تحدّثت فيه عن مسلسل الهيبة وشخصية جبل وحياة تيم حسن وأعماله.