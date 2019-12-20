صور طفل فهرية أفغان وبوراك أوزجفيت تُحدث ضجةً..وملابسه نفدتْ من السوق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل أسبوعٍ من الآن، أفرجت الفنانة التركية فهرية أفغان عن صورٍ لطفلها الأول "كاران"، والتي سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحقّقت آلاف الإعجابات لحظة نشرها.

لكن على ما يبدو أنَّ هذه الصور كانت بمثابة حدث الموسم، إذ استمر خلال الأسبوع الماصي تصدر الطفل لعناوين الصحف، فيما خصّصت مذيعاتٌ في البرامج الفنية التركية أوقاتًا للحديث عن وسامة الطفل، حتى وصفت بأنها "صورٌ هزّت مواقع التواصل".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أشارت صفحاتٌ متخصصة بنشر أخبار النجوم الأتراك إلى أن الملابس التي ارتداها "كاران" في الصور والتي كانت عبارة عن بدلة رائد فضاء من طراز "H&M" ويبلغ سعرها 139 يورو أو ما يعادل 145 دولارًا أمريكيًا نفدت من السوق.

ويبدو أنَّ الطفل الوسيم البالغ من العمر 8 أشهر، والذي اختلف على شبهه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من قال إنه نسخةٌ طبق الأصل عن والده، بينما أشار آخرون على أنه يجمع وسامة والده الفنان التركي بوراك أوزجفيت وجمال والدته فهرية، سيكون "نجم المستقبل" حقًا، إذ تداولت تقارير إخبارية تركية أنَّ الطفل تلقّى عرضًا بقيمة مليون ليرة تركية أو ما يعادل 168 ألف دولار ليصور إعلانًا.

وعلى الرغم من الانتقاد الذي حصل عليه بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفغان عندما قاما في وقتٍ سابقٍ بإنشاء حسابٍ باسم طفلهما على إنستغرام قبل ولادته، حظي خلال ساعات من إنشائه بمتابعة 75 ألف شخص، إلا أنَّ الوالدين كانا يعرفان جيدًا ماذا يفعلان، إذ تلقّى طفلهما "كاران" عروضًا لنشر بعض الإعلانات عبر حسابه على إنستغرام.

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وكانت الصور الثلاثة التي نشرتها الأم عبر حسابها على إنستغرام والتقطها الأب بوراك بنفسه، حازت على ثلاثة ملايين علامة إعجاب والتي قامت بإغلاق خاصية التعليق على الصورة ربما خوفًا من كم الإعلانات التي توقعت أن ترد في خانة التعليقات.

يُذكر أنه حين تم سؤال فهرية من قبل أصدقائها حول ما إذا كانت لا تخاف الحسد بعد نشرها لصور طفلها أجابت بأنها تشعر بأنها وطفلها تكتسب طاقة جميلة من نظرات الناس الجميلة.

أما بوراك فردّ على أصدقائه الذين يقولون بأنَّ "الطفل وسيم منذ الآن. كما أبيه" قائلًا: "ابني يشبه أمه ولكن حركاته تشبهني".

وعلى صعيدٍ آخر يُواصل والد الطفل الفنان التركي بوراك أوزجيفيت نجاحاته في عالم الدراما التركية بمسلسله "المؤسس عثمان"، إذ لا يزال يتربّع على العرش ويحصل على أعلى نسب المشاهدة بين المسلسلات على المحطات التركية.