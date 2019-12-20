جو طراد في صورة مميّزة مع نجوم "عروس بيروت" ويُعلّق: "قربنا نخلص"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان اللبناني جو طراد صورةً تجمعه بالنجوم؛ التونسي ظافر العابدين، السوري فارس صباغ، واللبناني جاد أبو علي زملائه في مسلسل "عروس بيروت" والذي يُحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وكتب طراد الذي يجسّد دور خليل الضاهر في العمل مُعلقًا على الصورة: "اخوتي من صغيرهم لكبيرهم.. قربنا نخلص"، مُرفقًا التعليق بإيموجي قلب حب ووجه حزين.

وتفاعل جمهور طراد مع الصورة خاصةً مع إعلانه قرب النهاية، مؤكدًا بذلك الأخبار حول أن العمل مكون من 90 حلقة وبالتالي فإنه يتبقّى للحلقة الأخيرة من الموسم الأول 10 حلقات فقط.

وأشاد الجمهور بالعلاقة اللطيفة التي تجمع نجوم العمل خلف الكواليس لا سيما أنهم عادةً ما ينشرون فيديوهات طريفة ومميزة تجمعهم، كما سبق وأن احتفلوا بعيد ميلاد الفنانة تقلا شمعون والتي تجسّد شخصية الست ليلى في العمل.

وعلى صعيد آخر وبالرغم من انتصار الحب بين ثريا "كارمن بصيبص" وفارس "ظافر العابدين"، إلا أن المشاكل لم تتوقّف بينهما خاصةً مع إصرار الست ليلي على إنهاء هذا الزواج وإعادة فارس إلى حبيبته السابقة رنا "ماري تيريز معلوف" وجمعه مع ابنه أمير.

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وشهدت الحلقات الأخيرة من العمل عددًا من الخلافات والأحداث إذ تحاول ليلى بشتى الطرق الإثبات لـ ثريا بأن أولويات فارس اختلفت وأن الابن أهمُّ من الحبيبة والزوجة، فتقوم ليلى بتحضير عشاء عائلي في بيت رنا دون علم فارس، وإبعاد ثريا عن العشاء والتي بدورها تخرج مع صديقتها سارة وتلتقي بالمحامي عماد والذي يشعر فارس بغيرة منه.

وبعد تفاهم ثريا وفارس وتأكيد الأخير لها أن العشاء من تدبير والدته ولا يد له به، مؤكدًا على حبه الكبير لها وأهميتها في حياته، يعودان للمنزل سويًا محاولان حل خلافاتهما وتجاهل تصرفات الست ليلى.

وعلى صعيد آخر تعيش سارة حالةً من عدم الارتياح والقلق بسبب تصرفات زوجها آدم العساف "محمد الأحمد" وعلاقته مع والدته "ضحى الدبس".

وبنهاية الحلقة الـ 80 من المسلسل والتي عُرضت يوم أمس، تُقنع ثريا زوجها فارس بدعوة آدم وزوجته سارة من أجل مساعدة سارة ومحاولة تفهم آدم، وهو التصرف الذي سيغضبُ الست ليلى بالتأكيد وسيُغير مسار الحلقات الـ 10 القادمة والأخيرة.