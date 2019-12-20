نيرمين الفقي: استغربت نفسي في تجربة الرعب.. وأنا لست جريئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، إنها استغربت نفسها في تجربة الرعب بمسلسل "نصيبي وقسمتك"، مردفًة: "أول ما اتقالتلي انبهرت بيها ولم أتردد في

القبول بها".

وأكدت نيرمين الفقي في لقاء خاص مع "فوشيا" قائلًة: "عمري في حياتي ما عملت تجربة رعب هي جديدة ومرعبة ومتعبة ومشوقة بالنسبة لي وفي شعرة بين الرعب وتفسيره على إنه تهريج والحلو إنك تكوني طبيعية وكنا مقتنعين بالعمل كممثلين".

وأردفت: "الديكور كان له عامل كبير في نجاح هذا العمل وعمرو محمود ياسين مؤلف لطيف وحواره هادئ ولا يقلد وكان من الممكن أن يكون مسلسل رعب كامل وليس 5 حلقات داخل العمل".

وعن ظهورها بإطلالات يصفها الجمهور بالجريئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: "أنا مش جريئة ومش بعمل الحاجة اللي تخض والشياكة والجرأة في البساطة والرقي وحلاوة الفستان اللي بلبسه واختلاف الألوان وبشوف اختياراتي بسيطة مش جامدة".

وأضافت نيرمين: "بشكر اللي بيشوفني جميلة وتلقيبهم لي بملكة جمال الأنوثة وده نعمة وفضل والجمال جمال الروح والقلب أكتر وهذا أهم عامل".

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وأوضحت أنها لا تمانع التعاون مع مصممي أزياء جدد حتى لو كانت رأتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنها لم تخرج من تصميمات هاني البحيري لأنه يعرف الاستايل الخاص بها.

وأُقيم مهرجان إنترناشونال فاشون أوورد الذي يرأسه الإعلامي أحمد عليوة رئيس الاتحاد العربي للموضة‏ على مدار يومين الأول ضمّ مؤتمرًا صحفيًا عرض فيه مصممو الأزياء جديدهم للعام الجديد 2020.

وضمّ المهرجان مصممات الأزياء سماح مهران والتي مثلت مصر، ومصممة الأزياء السعودية ريما الناصر والسعودية ريهام زاهي، وسيدة الأعمال ومصممة الأزياء المغربية سهام المرابط والمغربية مونيا رمسيس، والمصممة العالمية لي لي الفونسو.

وجاء المهرجان بحضور العديد من خبراء وخبيرات التجميل إضافة إلى الفنانين نيرمين الفقي ورجاء الجداوي ورانيا منصور ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

وأحيت الفنانة ساندي حفل ختام المهرجان في نسخته السادسة حيث أمتعت الحضور بمجموعة من أفضل أغانيها.