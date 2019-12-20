"التسامح" لـ تامر حسني تنضم لقائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب

القاهرة – لايف ستايل
انضم الفنان تامر حسني لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأحدث أغنياته التي تحمل عنوان "التسامح" وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحها، واحتلت المركز الخامس.
أغنية التسامح كلمات وألحان تامر حسنى وتوزيع هيثم راضى، وكان تامر حسنى قد أهدى تلك الأغنية للإمارات بمناسبة اليوم الوطنى وعام التسامح فى أبو ظبى.
من ناحية أخرى، احتفل تامر حسني مع أبطال فيلمه الجديد "مش أنا": ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، ببدء أول يوم تصوير من الفيلم وسط فريق عمل الفيلم من منتجين، حسام حسني، أحمد بدوي، أحمد دسوقي، وباقي صنّاع العمل.
جدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية بعنوان "الفلوس" قد قرر صناع الفيلم موعد إصداره وسيكون يوم 25 ديسمبر بجميع دور العرض المصرية والعربية.
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