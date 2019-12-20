أنس عبدالقادر يستعد لطرح 3 أغاني جديدة خلال الفترة المقبلة تحمل طابع الطرب

يستعد المطرب الشاب أنس عبدالقادر لطرح 3 أغاني جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال أغنية "إدمان".



وقال "أنس عبدالقادر" في تصريحات له ، إن الأغاني الجديدة تحمل طابع الطرب وستطرح على المتاجر الإلكترونية.



وأضاف، أن الأغنية الأولى دويتو مع عمر أيمن ومن كلماته وألحان خضر الأحمد وتوزيعه والثانية كلمات محمد علي حسن وألحان وتوزيع أحمد المندراوي والأغنية الأخرى سأعلن عنها خلال الفترة المقبلة وستكون بمثابة مفاجأة.



وآخر أعمال أنس عبدالقادر أغنية " إدمان" ولياليَّ" و"فاكر" و"رسالة للاكس"، التي تم طرحها على المتاجر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

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