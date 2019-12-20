مشاكل بين هشام عباس وملكة جمال مصر بسبب "الفترة اللي فاتت"

طرح النجم هشام عباس اليوم فيديو كليب أغنيته الجديدة "الفترة اللي فاتت" على اليوتيوب، وهو من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج حازم كتانة.



والكليب إحدى أغنيات ألبوم هشام عباس "عامل ضجة" الذى تم طرحه الشهر الماضي.. وقد صرح على عبد الفتاح المستشار الإعلامي لشركة "مزيكا" بأن تم الإعداد والتحضير للكليب لمدة شهرين وتم الاتفاق مع المخرج حازم كتانة على اختيار الفكرة التى دارت حول نجم مشهور في مجال الغناء، ومحاط دائما بمعجبيه، وهذا الأمر يسبب له مشاكل وخلافات مع الفتاة التي يرتبط بها، وذلك لشعورها بأنه لايهتم بها، لانشغاله عنها بجمهوره ومعجبيه وعمله دائما، إلى أن تحدث مفاجأة فى نهاية الكليب تنهى هذه المشاكل والخلافات وتثبت وتؤكد حبه لها.



تصوير الكليب استغرق يومين وتم فى إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت وأيضا في بعض الأماكن فى منطقة التجمع الخامس، وشاركت في التصوير ناريمان خالد ملكة جمال مصر لعام 2108.

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