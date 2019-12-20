سعد لمجرد يعود إلى الحفلات الغنائية في "موسم الرياض"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنان المغربي سعد لمجرّد أولى حفلاته بعد إخلاء سبيله وعودته إلى وطنه وعمله الفني. حيث أطلّ ضمن فعاليات موسم الرياض بحفلٍ حاشد حمل خلاله العلمين المغربي والسعودي وبدّل فيه ملابسه أكثر من مرة.
وبدأ وصلته بأغنية "سلام" التي قدمها بأكثر من لغة بينها الأمازيغية. وتابع بأبز أغنياته "انتي باغية واحد"، "غلطانة "، "مال حبيبي مالو"، "انت معلم"، ليوجّه بعدها تحيّة إلى الفنان محمد رمضان ويقدّم الديو الذي جمعهما "إنساي". علماً أن صفحة روتانا عبر تويتر تابعت حفله بنشر اللقطات
هذ وشكرا لأهل المملكة العربية السعودية "استقبالهم الأكثر من رائع" معبّرا عن سعادته بالغناء "على مسرح فنان العرب الأستاذ محمد عبدو" وقال: "أعدكم ان شاء الله ان ارجع لإحياء حفلات عديدة بإذن الله" وهو ما كتبه في مدونته عبر "فيسبوك".
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