شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منى زكى داخل مستشفى بالقاهرة بسبب "الصندوق الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة منى زكى مشاهدها فى فيلم "الصندوق الأسود" اليوم الجمعة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانان مصطفى خاطر ومحمد فراج وأخرون، ويستمر التصوير فى نفس الديكور يوم واحد وتنتقل منى زكى لديكور اخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من أحداث الفيلم، إخراج محمود كامل، وتأليف أحمد وهيثم الدهان.

وتظهر منى طوال أحداث فيلم "الصندوق الأسود"، فى دور إمرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمى لنوعية الإثارة والتشويق.

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ومن ناحية أخرى، أوشكت منى زكى على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت"، مع النجم أحمد السقا، للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، ويشاركهم البطولة النجم ظافر العابدين، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وكانت آخر أعمال منى زكى فيلم "من 30 سنة" الذى عرض فى السينمات عام 2016 وشارك فى بطولته كل من نوراللبنانية، وشريف منير وميرفت أمين ورجاء الجدواى وصلاح عبد الله ونبيل عيسى ومحمد مهران وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.