شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تغنى "3 دقات" فى عيد ميلاد نيللى كريم بحضور أصدقاء الفراشة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نيللى كريم، مساء الخميس، بعيد ميلادها الـ45، فى حفل خاص شاركها فيه أصدقائها من خارج الوسط الفنى، إضافة إلى بعض النجوم على رأسهم الفنانة يسرا، كما حضرت الحفل الإعلامية بوسى شلبى، التى كشفت عن كواليس الحفل بمجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على إنستجرام.

نيللى كريم، شاركت جمهورها، أيضًا، مجموعة من صور حفل عيد ميلادها، وظهرت نيللى بجوار تورتة عيد الميلاد بلونها الـ" Pink"، والتى يأخذ جزء منها شكل حذاء البالرينا المخصص لراقصات البالية، خاصة وأن نيللى بدأت مشوارها فى فن الباليه، حيث كانت راقصة باليه فى دار الأوبرا المصرية، ولم تكن المفاجئة الوحيدة للفراشة فى عيد ميلادها هو شكل التورتة، لكن الفنانة يسرا، شاركتها خلال الحفل غناء أغنيتها الشهيرة "3 دقات".

ويشار إلى أن النجمة نيللى كريم، تلقت التهنئات بعيد ميلادها الـ45، خلال اليومين الماضيين، من أصدقائها فى الوسط الفنى عبر السوشيال ميديا، حيث نشر آسر ياسين صورة تجمعه بنيللى كريم عبر حسابه على فيس بوك، وكتب لها: " كل سنة وأنتى طيبة يا نيللى يا جميلة"، كما نشر أمير كرارة صورة برفقه نيللى عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب لها: "كل سنة وأنتى طيبة".

وتحتفل النجمة نيللى كريم، بعيد ميلادها، بعد خضعوها عملية فى الوجه لإزالة ورم حميد، وهذه الأيام تتعافى نيللى كريم وتستعيد نشاطها الفنى، قبل أن تبدأ تصوير مسلسلها "النصابين"، وولدت نيللى كريم فى الإسكندرية لأب مصرى وأم روسية، والتحقت بمدرسة الباليه منذ أن كان عمرها فى الرابعة، ثم تدربت مع فرقة البولشوى، وعادت إلى مصر وعمرها 16 عامًا.



نيللى كريم بجوار تورتة عيد ميلادها

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نيللى كريم تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها

تخرجت نيللى كريم، من معهد الباليه بأكاديمية الفنون، واتجهت إلى الدراسات العليا فى قسم إخراج فن الباليه، ثم عملت راقصة باليه بالأوبرا عام 1991، وفى عام 1999 قدمت فوازير رمضان تحت اسم "حلم ولا علم"، وبدايتها الفنية كممثلة كانت مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التى اختارتها عام 2000 فى مسلسل "وجه القمر"، أول أعمالها فى السينما كانت فيلم "شباب على الهوا" و بعد ذلك فيلم "سحر العيون" مع عامر منيب.

على جانب آخر، يذكر أن المنتج جمال العدل، أسند مهمة إخراج مسلسل "النصابين" الذى يلعب بطولته النجمان نيللى كريم وآسر ياسين، للمخرجة كاملة أبو ذكرى، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، حيث وقعت كاملة بشكل رسمى خلال اليومين الماضيين، ومسلسل "النصابين" بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ميدو عادل، وجار التعاقد مع بعض الفنانين، تأليف أحمد والى وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.



نيللى تشكر أصدقائها على الاحتفال بعيد ميلادها



نيللى كريم مع صديقاتها فى حفل عيد ميلادها



يسرا وبوسى شلبى ونيللى كريم



يسرا وبوسى شلبى فى عيد ميلاد نيللى كريم