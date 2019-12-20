شكرا لقرائتكم خبر عن زواج وطلاق ورحيل.. 13 صورة لحكايات أهل الفن فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويرحل عام 2019 بكل ما فيه من أحداث سعيدة ومحزنة، ليستقبل العالم عاما جديدا وكل منا يمنى النفس أن تكون تلك أفضل من غيرها، وعلى الصعيد الفنى شهد عالم الفن العديد من الأحداث منها صدور أفلام ومسلسلات طال انتظارها، منها ما حقق أرقاما قياسية وأخرى خيبت الآمال، كما اقيمت العديد من الأحداث والمهرجانات الفنية لفت فيها الحضور الانتباه، كما فارقنا العديد من النجوم بعد أن غيبهم الموت ليكتب العام نهاية مشوارهم الفنى.

زواج وطلاق

شهد عام 2019 زواج العديد من الفنانين، فى مقابل طلاق البعض منهم، أشهر تلك الحالات زواج أحمد فهمى وهنا الزاهد فى 11 سبتمبر الماضى، وفى فبراير تزوجت النجمة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم فى نبأ فاجأ الوسط الفنى، كما أعلنت ريهام حجاج فى أبريل 2019 زواجها من رجل الأعمال أحمد حلاوة بعد انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز، وأخيرا زواج المطرب محمد رشاد من المذيعة مى حلمى بعد العديد من الخلافات التى كادت تفشل علاقتهما .

فى المقابل انفصل المطرب أحمد سعد عن الفنانة سمية الخشاب ووصل الأمر إلى المحاكم بينهما، كما انفصل الكومديان على ربيع فى أبريل الماضى عن زوجته بعد العديد من الاتهامات التى وصلت إلى السوشيال ميديا، كما أعلن أحمد فلوكس انفصاله عن هنا شيحة فى مايو الماضى بعد زواج لم يدم شهورا قليلة رغم نفيه فى العديد من التصريحات.

الأعلى والأقل فى شباك التذاكر

عام 2019 شهد طرح أفلام حققت إيرادات هى الأعلى فى تاريخ السينما المصرية، وكسرت حاجز الـ 100 مليون جنيه فى ظاهرة جديدة، وبالنظر إلى قائمة تلك الأفلام؛ نلاحظ أن النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز يستحوذان على قائمة الأعلى إيرادا بفيلمين لكل منهما؛ الأول بـ"الفيل الأزرق 2" ونادى الرجال السرى"، والثانى بـ"ولاد رزق 2" و"الممر".

فى المقابل جاء فيلما "قهوة بورصة مصر" ، و"كازانوفا" للمطرب إيساف على أقل إيراد فى العام، الأول حقق 200 ألف جنيه والثانى 300 ألف جنيه .

رحيل فنانين أمتعونا بأعمالهم

من الأخبار الحزينة التى تلقاها الجمهور رحيل عدد من الفنانين، إذ بدأ العام برحيل الفنان سعيد عبد الغنى فى يناير، وفى أبريل رحل الفنان الكبير محمود الجندى، ومن بعده الفنانة محسنة توفيق فى شهر مايو، ثم الفنان الكوميدى محمد نجم فى يونيو، وفى شهر يوليو توفى الفنان فاروق الفيشاوى والنجم عزت أبو عوف والناقد يسوف شريف رزق الله، وفى أكتوبر توفى طلعت زكريا ليلحق بهما الفنان الشاب هيثم أحمد زكى فى شهر نوفمبر، وأخيرا الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، والمخرج سمير سيف.

Joker و The Irishman أبرز الأفلام الصادرة فى 2019

شهد عام 2019 صدور فيلمين اعتبرهما نقاد وفنانون الأهم فى السينما العالمية وهما، Joker و The Irishman ، فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

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فيلم The Irishman بدأ تصويره خلال عام 2017، وتم الانتهاء من تصويره فى 5 مارس 2018، مما يعنى أن تصوير العمل استغرق حوالى عام، ووصلت ميزانية الفيلم إلى حوالى 140 مليون دولار أمريكي، وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دى نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبى كانافالي، راى رومانو، هارفى كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.

خلع الحجاب موضة 2019

فجرت الفنانة صابرين فى 17 نوفمير الماضى، مفاجأة جديدة لجمهورها بعد تخليها عن "التربونة" التى كان يعتبرها الجميع بديلاً للحجاب، وظهرت بشعر أصفر اللون، وذلك من خلال صورتين نشرتهما على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقالت صابرين فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا لم أكن محجبة من البداية، وطول عمرى بقول إنى مش محجبة ولكنى محتشمة، وظهورى مرة أخرى بشعرى مش مفاجأة ولا حاجة".

وعلى نفس دربها سارت الفنانة هالة فاخر، إذ تصدرت تريند مؤشرات البحث على جوجل، فى نفس الشهر، بعد تداول صور لها مع الفنان حسن الرداد والمذيعة إنجى على، بدون حجاب، ليثار جدل جديد حول تخليها عن الحجاب.

أكثر المشاهير متابعة على تويتر فى 2019

أصدر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائمة بأكثر التغريدات والحسابات تفاعلا ومتابعة خلال عام 2019 ، فنيًا جاء الفنان نبيل الحلفاوى فى المقدمة ، تلاه الفنان صلاح عبد الله ، وجاء ثالثا محمد هنيدى وأخيرا الفنان أحمد صلاح حسنى.

1. @nabilelhalfawy نبيل الحلفاوى- ممثل

2. @SalahAbdallah صلاح عبدالله- ممثل

3. @OfficialHenedy محمد هنيدى- ممثل كوميدى

4. @AhmedSalahhosny أحمد صلاح- ممثل

خلافات النجوم فى 2019

اندلع خلاف بين النجمتين أصالة وأنغام على خلفية زواج الأخيرة من الموزع الشاب أحمد إبراهيم، زوج ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان، وهاجمت أصالة أنغام واتهمتها بأنها سببا فى خراب بيته ، فى الوقت الذى كما دخلت أصالة فى خلاف مع زوجها المخرج طارق العريان وأشارت مصادر إلى طلاقهما.

تجدد الخلاف بين المخرج محمد سامى من طرف والنجمة ياسمين صبرى والفنانة نسرين أمين من جانب آخر، على خلفية حذف مشاهد لهما قالا إنها لحساب زوجته مى عمر بطلة المسلسل، ووصف سامى نسرين بأنها ممثلة درجة خامسة، وأنها سبب خلافه مع الفنانة ياسمين صبرى خلال تصوير مسلسل "الأسطورة"، وكتبت نسرين تغريدة، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر": "الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة".