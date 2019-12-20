شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقابات الفنية يقيم حفل تأبين للمخرج سمير سيف بحضور أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم الجامعة البريطانية واتحاد النقابات الفنية فى الـ 6 مساء غدا السبت أمسية لتأبين المخرج الكبير الراحل الدكتور سمير سيف رئيس قسم السينما بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية فى مصر.

صرح الأستاذ الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية أن حفل التأبين يشارك فيه أسرة وطلبة الجامعة والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى، ونقيب السينمائيين مسعد فودة، والمخرج هانى لاشين، والناقد الفنى كمال رمزى، والمصور الكبير سمير فرج والمنتج محسن علم الدين، والفنانون سمير صبرى وليلى علوى وإلهام شاهين ولبلبة وهاني رمزى والأنبا بيمن أسقف نيقاده .

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أضاف دكتور شومان أن الجامعة البريطانية بمصر قد قررت إطلاق اسم الراحل الكبير سمير سيف على دفعة خريجى كلية الاعلام بالجامعة لعام 2020 .