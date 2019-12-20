شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الله تعيد لمهرجان النايل دراما رونقه وبريقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجهود كبير ملحوظ قامت به الإعلامية إيناس عبد الله فى حفل قناة النايل الدراما، والذى أقيم مساء أمس الخميس لتكريم نجوم الدراما لعام 2019 تحت إشراف الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وقطاع القنوات المتخصصة برئاسة أسامة البهنسى.

نجحت "عبد الله" بالفعل فى إعادة المهرجان لقوته وبريقه التى كان عليها فى السابق قبل توقفه لعدة أعوام، وهو ما أتضح من كم النجوم الذين حضروا الحفل لتسلم دروعهم منهم محمد رمضان، والذى ترك تصوير مسلسله "البرنس"، من أجل التواجد وتلبية دعوة التكريم، ومصطفى شعبان وعمرو سعد وحمادة هلال وماجد المصرى وصلاح عبد الله وخالد الصاوى ودنيا وإيمى سمير غانم وحلا شيحة وداليا مصطفى وشريف سلامة ونجلاء بدر وحلا شيحة وشيرى عادل وصبرى فواز وسيد رجب وغيرهم، هذا بالإضافة إلى الفقرة الغنائية المتميزة التى قدمها النجم خالد سليم بمجموعة متميزة من أغانيه منها "لسه كبير"و"بلاش الملامة".

اللفتة الطيبة أيضا التى قام بها صناع المهرجان وإيناس عبد الله لكونها صاحبة الفكرة، هى تكريم مجموعة من رواد الفن الكبار مثل حسن يوسف وعزت العلايلى وأحمد بدير وسمير صبرى ومحمود قابيل وإلهام شاهين وغيرهم.

نشأة إيناس عبد الله منذ الطفولة وسط الحياة الفنية جعلها تتذوق الفن الجيد وتدرك قيمته، ومكنها من القدرة على التواصل مع كبار نجوم الفن بسهولة دون مجهود ومشقة.









Advertisements







































