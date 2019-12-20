إيرادات الخميس.. "Jumanji: The Next Level" الأول و"Bombshell" بالمركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الخميس 19 ديسمبر، إيراد قُدر بمليون و133 ألفا و327 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Star Wars" بعد تحقيقه 191 ألفًا و907 جنيهات، واحتل المركز الثالث فيلم "Frozen 2" محققًا 159 ألفًا و829 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "knives out" وحقق 97 ألفًا و73 جنيها.

ذهب المركز الخامس فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 77 ألفًا و533 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "black Christmas" وحقق 48 ألفًا و540 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 40 ألفًا و93 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم Bombshell بطولة Charlize Theron، محققًا 38 ألفًا و641 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "Le Mans '66" وحقق 25 ألفًا و892 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، بعد تحقيقه 23 ألفًا و909 جنيهات.