قصة ارتباط "السندريلا" بزكي فطين وعقدة هاني رمزي من المحاماة.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تحرص البرامج الفنية التي تُقدم عبر القنوات الفضائية المختلفة، على استضافة نجوم الفن، والحديث معهم في أمور فنية وشخصية، لتضمن تحقيق أعلى نسب مشاهدة، وشهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن، منها "هاني رمزي يتحدث عن أسرته التي يعمل معظمها في المحاماة، يسرا تتذكر مسلسل (رأفت الهجان) مع (صاحبة السعادة)، وخالد النبوي يكشف كواليس تقديمه لشخصية طومان باي في (ممالك النار)، وكيف بدأ وانتهى زواج سعاد حسني من زكي فطين عبدالوهاب؟"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي إن جميع أفراد عائلته يعملون في مهنتَي المحاماة والقضاء، لافتًا إلى أن عائلته بها أكثر من 80 محامي.

وأضاف رمزي، خلال لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، المعروض عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لم يمتهن مهنة المحاماة؛ لعدم اقتناعه بذلك، متابعًا: "كنت لما بنقعد قعدة مع إخواتي وقرايبي وأنا صغير كان كل كلامهم في القضايا والمحاكمات، فاتعقّدت واتخنقت، فأخذت موقف، ووقتها كنت بحب التمثيل واشتركت في فريق التمثيل في المدرسة؛ لكن بدايتي الحقيقية كانت في مسرح الجامعة".

وأوضح الفنان أن والده لم يرفض عمله كممثل لكن كان في البداية يشعر بالخوف، نظرًا لأن العائلة كلها تعمل في مجال المحاماة ولا يوجد أحد منها يعمل في مجال التمثيل.

خالد النبوي

حلَّ الفنان خالد النبوي، بطل المسلسل التاريخي "ممالك النار"، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب.

وقال النبوي، خلال حواره مع برنامج "الحكاية"، المعروض عبر فضائية MBC مصر، إنه حاول أن تكون لغته العربية بسيطة وسهلة في أثناء أداء دور طومان باي بالمسلسل، موضحًا أن اللغة تطوع لخدمة العمل الفني "لا أريد هذه المسافة بين الناس ولغتنا العربية العظيمة، لغة القرآن، هذا ما أردته".

منتج مسلسل "ممالك النار"

قال المنتج ياسر حارب "العرب أهل السرد والحكاية والرواية في التاريخ، ولدينا من القدرات والطاقات الأخرى في الكتابة والإنتاج ضخمة، لكن نحتاج الثقة بهويتنا، ولدينا قصة، خالد قال عندنا حدوتة لازم نحكيها، ولابد أن نغامر بالإنتاج".

وأضاف ياسر حارب، منتج مسلسل "ممالك النار"، إن الفنان خالد النبوي "ختم" شخصية طومان باي للأبد.

وعن فكرة وجود جزء ثان، أوضح "مازلنا نتداول موضوع الجزء الثاني وكيف سنمشي فيه، لكن عندنا في العام القادم مسلسل تاريخي ضخم سيكون في نهاية 2020".

يسرا

Advertisements

قالت الفنانة يسرا إن مسلسل "رأفت الهجان" الذي شاركت في بطولته مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وعدد كبير من الفنانين، أظهر العروبة المدفونة في كل مصري وعربي.

وأضافت يسرا، خلال لقاء تليفزيوني مع أبطال مسلسل "رأفت الهجان" ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي"، أن مشهد الوداع بين الفنانة عفاف شعيب التي كانت تؤدي دور "شريفة الهجان" وبين شقيقها رأفت الهجان في أحداث المسلسل كان من المشاهد المؤثرة في المسلسل، والتي حققت نجاحًا بين الجمهور.

زكي فطين عبدالوهاب

كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل زواجه وانفصاله من الفنانة الراحلة سعاد حسني، لافتًا إلى أن قصة الحب بينهما بدأت أثناء تدربه على الإخراج في فيلم "أهل القمة" مع المخرج علي بدرخان، حينها كان في الفرقة الثانية بمعهد السينما، وحدث ما يمكن وصفه بالإعجاب.

وأضاف عبدالوهاب، في حواره مع المذيعة ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المعروض عبر فضائية mbc مصر، أن خلال فترة إعجابه بـ"السندريلا" سعاد حسني كانت قد انفصلت عن زوجها المخرج علي بدرخان، مشيرًا إلى أن إعجابه بها تطور إلى إتمام زواجهما الذي لم يستمر سوى 6 أشهر".

وعن سبب انفصاله عنها، علق قائلًا: "هي تركيبة من الأول ماكانتش تنفع، السندريلا كانت نجمة كبيرة جدا بينما كنت طالبا في معهد السينما، ولكن بعد الانفصال دامت صداقتنا"، لافتًا إلى أنه كان منبهرًا بها، وحزن للغاية بعد الطلاق.

ابنة ممدوح عبدالعليم

قالت هنا ابنة الفنان ممدوح عبدالعليم "مكنتش بتفرج على أعمال بابا، لان في فترة شاهدت فيها (الحب موتا) وكان بيعذب بنته فتأثرت، وفي عمل اخر كان بيظهر بشكل أثر عليا نفسيا"، موضحة أن بعد وفاته بعام ونصف شاهدت له مسلسل "الضوء الشارد" لأول مرة.

وقالت في حوار أجرته مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي "تأثرت جدا، عشقت المسلسل لانه فعلا رفيع بيه كان شبه بابا في البيت، شديد جدًا لكن فيه الدفا والحضن والدلع، كمان حبيت مسلسل (الفريسة والصياد) بس الـ15 حلقة الأولى، وحبيت مسلسل (الطارق)".

محمد رياض

عن دوره في مسلسل "رحيل زهرة"، قال الفنان محمد رياض في برنامج "معكم": "المسلسل صراع ما بين الخير والشر، مفيش دراما أو حدث غير ما بيكون فيه صراع بين الخير والشر، ده موجود في (رحيل زهرة) بس متضفر بطريقة مختلفة".

وتابع "الشخصيات مرسومة بشكل حلو، من أحلى المسلسلات اللي قريتها على خبرتي الطويلة، اشتغلت صعيدي كتير مشفتش النوعية دي، اللهجة والمفردات هيشوفها الجمهور بشكل مختلف عن أي عمل".

وأضاف رياض "الجو أسطوري مش بمعنى ان الجمهور هيشوف حاجة غريبة، لأ كلها حاجات من داخل المجتمع المصري، ناس ليهم عادات وتقاليد رائعة وده مخليني سعيد جدا".